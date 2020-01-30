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КГД опубликовал список 1000 крупных налогоплательщиков

КГД опубликовал список 1000 крупных налогоплательщиков

Комитет государственных доходов опубликовал список 1000 крупных налогоплательщиков и размеры налогов, уплаченных ими в 2019 году.  Как сообщает «Арменпресс», список 1000 крупных налогоплательщиков https://bit.ly/313IUXh возглавляет компания “Гранд Тобако”, поступления от которой в 2019 году составили более 57 млрд драмов.

На втором месте “Зангезурский медно-молибденовый комбинат” с внесенными налогами более 51 млрд драмов. За зангезурским медно-молибденовым комбинатом следует “Газпром Армения”, общий объем поступлений от которой составил более 43 млрд драмов. Замыкают пятерку “Итернейшнл Масис табак” - более 19 млрд драмов и “Джей Ти Ай Армения” - более 16,4 млрд драмов.

В первой десятке крупнейших налогоплательщиков вошли компании “Флеш”, “Сипиэс Ойл”, “Филип Моррис Армения”, “ГеоПроМайнинг Голд” и “Веон Армения”.




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