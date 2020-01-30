Россия закроет 16 пунктов пропуска на границе с Китаем

Отдельные участки границы России с Китаем на Дальнем Востоке будут закрыты для предупреждения проникновения в Россию коронавируса с полуночи 31 января по местному времени. Соответствующее распоряжение правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном сайте кабмина.

"Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению", - говорится в документе. В этот перечень вошли 16 пунктов пропуска, в том числе - автомобильные и железнодорожные,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В документе указано, что принятые меры направлены на "предупреждение проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с территории КНР". При этом отмечается, что закрытие участков границы РФ с Китаем вызвано обоснованными причинами и носит "исключительно временный характер".