Авторитарный режим Азербайджана ломает стремящихся к переменам: выступление Татев Айрапетян в ПАСЕ

Если Совет Европы хочет предотвращать конфликты, то он должен упорно стоять на защите демократических ценностей. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении в ПАСЕ сказала член армянской делегации, депутат НС Армении от фракции “Мой шаг” Татев Айрапетян, коснувшись доклада о политзаключенных в Азербайджане, автором которого Торхилдур Сунна из Исландии.

“Во-первых, хочу поблагодарить докладчика за этот подробный и полный доклад. Этот доклад рассматривает ситуацию с политзаключенными в Азербайджане и в то же время показывает, насколько коррумпирован и авторитарен режим Азербайджана. ПАСЕ призывает Азербайджан освободить всех политзаключенных и справедливо выражает обеспокоенность тем, что “акции амнистий, осуществляемых президентом, создают неприятное впечатление, что правовая система в Азербайджане зависит от одного человека - Ильхама Алиева”, - отметила Татев Айрапетян.

Член армянской делегации в своем выступлении сосредоточилась не на политическом аспекте проблемы, а на человеческом. Она подчеркнула, что те люди, о которых говорится в вышеупомянутом докладе, имеют одну основную вину: они осмелились думать иначе и даже говорить об этом в условиях закрытой и опасной реальности Азербайджана.

“Мы должны сознавать, что мы говорим не о списке арестованных людей, мы говорим о человеческих жизнях, которые были разрушены из-за несправедливости, и потому, что эти люди говорили о несправедливости, осуществляемой коррумпированным и авторитарным режимом Азербайджана. Мой азербайджанский коллега господин Сейидов (Самед Сейидов - руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ) спрашивает, почему армянские делегаты зарегистрировались и говорят на эту тему. Ответ очень прост г-н Сейидов. Согласно теории, демократии не воюют друг с другом, так как в демократическом, открытом обществе даже о самых проблемных вопросах говорят и обсуждают. Чего, конечно, нельзя сказать в случае с нашим соседом Азербайджаном. Если Совет Европы хочет предотвращать конфликты, то он должен упорно стоять на защите демократических ценностей”, - отметила Татев Айрапетян.

Она подчеркнула, что авторитарный режим Азербайджана ломает людей, которые хотят перемен и осмеливаются противостоять режиму. Даже после амнистии президента очень немногие осмеливаются продолжать свою активность и критиковать власти, поскольку они в большинстве случаев ломаются после многочисленных мучений и давлений, с которыми сталкиваются в тюрьме.

“Мои азербайджанские коллеги говорят о проходящих в Азербайджане так называемых реформах и изменениях, внеочередных парламентских выборах, посредством которых обещают привести в парламент молодежь, но на самом деле мы становимся свидетелями не изменения политики, а всего лишь смены лиц, поскольку формальные и имитированные реформы не сделают авторитаризм демократией”, - заключила Татев Айрапетян.