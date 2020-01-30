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Эпидемиолог заявил, что на создание вакцины против коронавируса потребуется три месяца

Эпидемиолог заявил, что на создание вакцины против коронавируса потребуется три месяца

Китайские ученые могут разработать вакцину против нового коронавируса через три месяца. Об этом в четверг сообщил журналистам китайский эпидемиолог Ли Ланьцзюань.

"Нам удалось выделить пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины, - приводит агентство "Синьхуа" слова эксперта. - Вполне вероятно, что Китай разработает вакцину против коронавируса для практического применения через три месяца",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 




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