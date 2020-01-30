Эпидемиолог заявил, что на создание вакцины против коронавируса потребуется три месяца
15:51, 30 Январь, 2020
Китайские ученые могут разработать вакцину против нового коронавируса через три месяца. Об этом в четверг сообщил журналистам китайский эпидемиолог Ли Ланьцзюань.
"Нам удалось выделить пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины, - приводит агентство "Синьхуа" слова эксперта. - Вполне вероятно, что Китай разработает вакцину против коронавируса для практического применения через три месяца",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.