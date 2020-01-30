Зограбян выразила надежду, что будет раскрыта вся коррупционная схема “азербайджанской прачечной”

ПАСЕ обсудила проблему политзаключенных в Азербайджане. Как сообщает «Арменпресс», депутат от ППА Наира Зограбян, говоря о политзаключенных в Азербайджане, отметила, что эта тема всегда была одной из топ-тем, обсуждаемых в Совете Европы. Зограбян отметила, что на протяжении многих лет Азербайджан посредством своих икорных лоббистов пытался препятствовать неугодным им докладам, и выразила надежду, что созданный в ПАСЕ независимый следственный орган, расследующий всю коррупционную схему “азербайджанской прачечной”, раскроет всю траекторию поставщиков икры. Касаясь проблемы демократии в Азербайджане, Зограбян процитировала Алиева, который заявил, что демократия - это не яблоко, чтобы пойти на рынок и с легкостью купить его.

“Уважаемые коллеги, тема политзаключенных в Азербайджане - одна из топ-тем нашей Ассамблеи с момента вступления этой страны в СЕ. Десятки раз Ассамблея, Комитет министров СЕ, Европейский суд по правам человека обращались к серьезнейшей проблеме политзаключенных в Азербайджане, призывая в многочисленных резолюциях освободить политических заключенных, узников совести. И уже не раз мы с этой трибуны слышали циничные ответы Алиева на вопросы о политических заключенных в его стране. Я помню позорный январь 2013 года, когда доклад нашего коллеги Штрассера “О политических заключенных в Азербайджане” был провален, после чего открылись коррупционные скандалы “икорной дипломатии” и большой “азербайджанской прачечной”, сведения - как и по каким схемам Азербайджан подкупал депутатов ПАСЕ, чтобы устранять доклады, не устраивающие Баку.

Бывший вице-председатель ПАСЕ Лука Волонте был обвинен прокуратурой Милана в получении взятки в размере 2,3 млн евро от Азербайджана, но должна искренне признаться, что рядом с Лукой, на скамью подсудимых, сегодня должны сесть некоторые бывшие и, возможно, и нынешние депутаты и чиновники ПАСЕ, которые были активными игроками “азербайджанской прачечной”.

И тогда бывший печально известный председатель ПАСЕ Педро Аграмунт выдворял меня из зала, чтобы не услышать и его имя в азербайджанском коррупционном пакете. Я надеюсь, что созданная в нашей структуре независимая следственная комиссия поименно отметит всех коррупционеров, которые любой ценой защищали в нашей Ассамблее ложь, фальсификацию и способствовали тому, чтобы власти Азербайджана продолжали содержать в тюрьмах сотни политических заключенных - блогеров, правозащитников, адвокатов. Год назад докладчик по вопросу политзаключенных в Азербайджане г-жа Варсдотир представила в правовой комиссии список политзаключенных Азербайджана, состоящий из 130 человек. Это ужасно. Однако намного страшнее, когда Алиев, говоря о политзаключенных и демократии в Азербайджане, заявляет: “демократия - не яблоко, чтобы так легко и спокойно купить ее на рынке”. Именно так, уважаемые коллеги”, - заключила Наира Зограбян.