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Мгер Григорян в Алматы принимает участие в заседании Совета ЕЭК

Мгер Григорян в Алматы принимает участие в заседании Совета ЕЭК

Вице-премьер Мгер Григорян, находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан, принимает участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Мгера Григоряна.

В повестке заседания вопросы устранения барьеров в рамках функционирования рынка на территории ЕАЭС, направлений развития интеграции на территории союза и цифровых транспортных коридоров. Также рассматриваются вопросы, касающиеся таможенно-тарифного регулирования и технического регулирования на территории ЕАЭС, а также ход формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.




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