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В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания. Как сообщает в четверг канал Rai News24, муж и жена помещены в санитарный изолятор на судне, передает Арменпресс.

По его данным, у туристов обнаружили повышение температуры и респираторные проблемы.

Пара поднялась на борт лайнера, совершающего круиз по Средиземноморью, несколько дней назад в Савоне. В Чивитавеккью уже отправилась группа медиков для проведения теста на наличие у них коронавируса нового типа.

Остальным пассажирам лайнера пока не разрешено сойти на берег.

 

 

 




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БелТА

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