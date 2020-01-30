Правительство на 2020 год предусматривает рекордные капитальные расходы

Правительство Армении на 2020 год предусмотрело рекордные капитальные расходы. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Никол Пашинян. “Но у нас есть практика хронического невыполнения капитальных расходов. Сейчас мы заложили механизм и знаем, что эти капитальные расходы мы не осуществим на все сто процентов. Мы надеемся, что показатель производительности в этом году будет выше. Но опыт последних 10-15 лет показывает, что мы еще далеки от 100% производительности. Для этого мы раз в квартал будем анализировать, как претворены капитальные расходы. Скажем, что в течение 12 месяцев на данное капитальное строительство должно быть потрачено 12 млрд драмов, но в разрезе первого квартала мы видим, что было потрачено 500 млн драмов, уже сможем рассчитать темп. То есть, в первом квартале расходы на 2,5 млрд драмов не были выполнены. Мы перераспределяем эти расходы на приоритетные программы, указанные нами в бюджетном приложении. Цель в том, чтобы мы тратили свои деньги более эффективно”, - сказал премьер.

По словам главы правительства, он ставит эту задачу для того, чтобы по состоянию на 1 мая все знали, сколько потрачено в первом квартале и сколько не потрачено. “Когда выяснится, что мы потратили все сто процентов, будет намного лучше. Ни одна программа не останется незавершенной, не будет несовершенных обязательств, я рад, что мы достигли нового качества бюджетного урегулирования”, - подчеркнул Никол Пашинян.