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Правительство на 2020 год предусматривает рекордные капитальные расходы

Правительство на 2020 год предусматривает рекордные капитальные расходы

Правительство Армении на 2020 год предусмотрело рекордные капитальные расходы. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Никол Пашинян. “Но у нас есть практика хронического невыполнения капитальных расходов. Сейчас мы заложили механизм и знаем, что эти капитальные расходы мы не осуществим на все сто процентов. Мы надеемся, что показатель производительности в этом году будет выше. Но опыт последних 10-15 лет показывает, что мы еще далеки от 100% производительности. Для этого мы раз в квартал будем анализировать, как претворены капитальные расходы. Скажем, что в течение 12 месяцев на данное капитальное строительство должно быть потрачено 12 млрд драмов, но в разрезе первого квартала мы видим, что было потрачено 500 млн драмов, уже сможем рассчитать темп. То есть, в первом квартале расходы на 2,5 млрд драмов не были выполнены. Мы перераспределяем эти расходы на приоритетные программы, указанные нами в бюджетном приложении. Цель в том, чтобы мы тратили свои деньги более эффективно”, - сказал премьер.

По словам главы правительства, он ставит эту задачу для того, чтобы по состоянию на 1 мая все знали, сколько потрачено в первом квартале и сколько не потрачено. “Когда выяснится, что мы потратили все сто процентов, будет намного лучше. Ни одна программа не останется незавершенной, не будет несовершенных обязательств, я рад, что мы достигли нового качества бюджетного урегулирования”, - подчеркнул Никол Пашинян.




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БелТА

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