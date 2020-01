Билли Айлиш примет участие в церемонии вручения премии "Оскар". Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила Американская академия киноискусств на своей странице в Twitter.

"Вы готовы? Билли Айлиш поднимется на сцену во время вручения премии "Оскар" для специального выступления", - заявили организаторы мероприятия.

26 января Айлиш стала триумфатором музыкальной премии Grammy, получив пять наград, в том числе в четырех самых престижных номинациях. Певица, которой в декабре 2019 года исполнилось 18 лет, была признана "Лучшим новым исполнителем", а сингл Bad Guy принес ей победу в категориях "Запись года" и "Песня года". Кроме того, пластинка Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? получила награду в номинации "Альбом года".

92-я церемония вручения премии "Оскар", присуждаемой Американской академией киноискусств, состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию мероприятия будет вести телекомпания ABC. Церемония, как и в прошлом году, пройдет без основного ведущего.