Фракция “Мой шаг” проводит встречу с исполняющим обязанности начальника полиции

Фракция “Мой шаг” Национального собрания РА проводит встречу с исполняющим обязанности начальника Полиции РА Арманом Саркисяном.

Как передает «Арменпресс», закрытая встреча проходит в офисе партии “Гражданский договор”.

Перед входом на встречу Саркисян сообщил журналистам, что пришел на встречу в прекрасном настроении, пообещал после ответить на вопросы журналистов.

Глава фракции Лилит Макунц еще 16 января объявила об их намерении встретиться с Арманом Саркисяном.

16 января парламентская фракция “Мой шаг” провела встречу с министром иностранных дел РА Зограбом Мнацаканяном.