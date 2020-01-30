Британские метеорологи предупредили мир о грядущем рекордно жарком пятилетии

Период с 2020 по 2024 годы грозит стать самым жарким пятилетием в мировых масштабах за все время наблюдений. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на данные Британской метеорологической служб.

Так, эксперты полагают, что средние температуры за эти пять лет будут на 1,15 - 1,46 градусов по Цельсию выше, нежели у температур в доиндустриальный период человечества. В то же время, напоминает Sky News, предыдущие пять лет также считаются самыми жаркими с момента начала наблюдений - в среднем на 1,09 градусов по Цельсию выше прежних показателей.

При этом, отмечает телеканал, ученые предупреждают, что рост мировых температур необходимо сдержать в пределах 1,5 градусов по Цельсию - нормы, предписанной Парижским соглашением по климату от 2015 года.