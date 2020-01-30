Японский миллиардер отменил конкурс для женщин на полет с ним на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, объявивший в январе конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил о прекращении проекта, соответствующее объявление обнародовано на его странице в Twitter.

"В связи с причинами личного характера я накануне проинформировал AbemaTV о своем решении более не принимать участие в документальном шоу о сватовстве и в этой связи потребовал отмены программы", - говорится в сообщении миллиардера.

Маэдзава уточнил, что заявки подали более 27,7 тысячи человек. Согласно изначальным условиям конкурса, заявки могли подать те, кто "не состоит в браке, старше 20 лет и позитивно настроен и веселый". Кроме того, претенденты должны были быть готовы всерьез приступить к подготовке полета.

"Я осознаю, что разочаровал множество людей. Я приношу свои извинения всем за свои недостойные действия", - добавил в другом сообщении он.