Как избежать запрета на въезд в Россию: поясняет специалист

Граждане Республики Армения, в частности трудовые мигранты, в случае нарушения сроков пребывания в России привлекаются к ответственности, получив запрет на въезд в страну на разные сроки.

Как передает «Арменпресс», эксперт программы “Стимулирование защиты трудовых мигрантов путем укрепления партнерства в Кыргызстане, Армении и России” ОО “Армянский Каритас” Татевик Бежанян представила ситуацию и призвала соблюдать правила.

“Первое самое большое и распространенное нарушение, которое совершают граждане Армении в России - это нарушение срока пребывания”, - сказала Бежанян и представила, на какие сроки получают запрет на въезд в случае нарушения срока пребывания.

“Если граждане Армении нарушили 90-дневный срок пребывания в Российской Федерации, то есть остались там от 91 дня до 180 дней, то их въезд будет запрещен на 3 года, если от 180 до 270 дней, то их въезд будет запрещен на 5 лет, если 270 дней и более, то их въезд будет запрещен на 10 лет.

В качестве следующей наиболее распространенной проблемы Бежанян отметила, что мигранты регистрируются по одному адресу, но на самом деле проживают по другому. Это проблема почти всех мигрантов, находящихся в РФ, очень распространенная проблема. И львиная доля запрета на въезд падает именно на мигрантов, совершивших это нарушение. Часто хозяева квартиры отказываются их регистрировать, и граждане находят кого-то, кто это делает, но они там не проживают. Это достаточное основание для того, чтобы в случае выявления получить запрет на въезд в течение 3 лет”, - сказала она.

По словам Бежанян, другим крупным нарушением является то, что наши граждане заключают договор с одной организацией, однако работают в другой организации. Это делается по той причине, что работодатели часто не хотят платить налоги за работников. Существуют, так называемые, организации, имеющие жизнь мотыльков, которые открываются на один день, заключают договоры, представляют их в миграционную службу, через несколько дней закрываются, а потом у мигрантов возникают проблемы”, - представила она.

Если граждане Армении, как трудовые мигранты, едут в Российскую Федерацию, то с работодателем должны заключать трудовой договор и регистрироваться по месту жительства, в противном случае они окажутся в статусе нелегального мигранта. В этом случае мигранта выдворят из страны, а лиц, осуществивших переезд, обвинят в организации незаконной миграции и они будут осуждены как уголовные преступники.

Если гражданин РА по каким-либо причинам имеет запрет на въезд или выслан по решению суда, то изменение имени, фамилии или других данных и получение новых документов на въезд в РФ считается незаконным въездом. Если нарушение обнаружено на границе, их въезд в страну не допускается. Если нарушители обнаруживается внутри страны, то они либо высылаются на срок до 10 лет, либо осуждаются как уголовные преступники.