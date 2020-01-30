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Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Испании по случаю Дня рождения

Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Испании по случаю Дня рождения

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Испании Фелипе VI по случаю Дня рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Армения и Испания продолжают последовательно развивать и укреплять отношения как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Уверен, что существующие между нашими народами взаимопонимание и дружба станут прочной основой для дальнейшего развития и укрепления наших двусторонних отношений”, - говорится в поздравительном послании.

Президент Армен Саркисян пожелал королю Испании Фелипе VI крепкого здоровья, а дружественному народу Испании - мира и благоденствия.




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БелТА

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