Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Испании по случаю Дня рождения

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Испании Фелипе VI по случаю Дня рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Армения и Испания продолжают последовательно развивать и укреплять отношения как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Уверен, что существующие между нашими народами взаимопонимание и дружба станут прочной основой для дальнейшего развития и укрепления наших двусторонних отношений”, - говорится в поздравительном послании.

Президент Армен Саркисян пожелал королю Испании Фелипе VI крепкого здоровья, а дружественному народу Испании - мира и благоденствия.