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Bloomberg: в США обязали Apple и Broadcom выплатить местному вузу $1,1 млрд

Bloomberg: в США обязали Apple и Broadcom выплатить местному вузу $1,1 млрд

Компании Apple и Broadcom обязаны выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав на разработки в области передачи данных беспроводным путем. О решении жюри присяжных в штате Калифорния, которые рассматривали иск вуза. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg.

По его данным, размер компенсации в данном случае является шестым по величине в истории патентных споров.

Apple и Broadcom, являющаяся одним из крупнейших производителей полупроводников и микропроцессоров, заявили о намерении опротестовать вердикт присяжных. Компании уточняют, что претензии истца связаны не с оборудованием, а с микропроцессорами, установленными на электронных устройствах.

 




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БелТА

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