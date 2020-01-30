В 10 общеобразовательных школах Армении действуют клубы профессиональной ориентации

В 10 общеобразовательных школах областей РА и Еревана с целью направления и содействия учащимся в вопросе выбора будущей профессии действуют клубы профессиональной ориентации.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, во втором семестре прошлого учебного года около 829 учеников 8 - 11 классов раз в неделю участвовали на занятиях клубов профессиональной ориентации и получали сведения о существующих в мире профессиях и востребованности на рынке труда.

Программа была реализована при сотрудничестве Министерства образования, науки, культуры и спорта и Министерства труда и социальных вопросов в рамках региональной программы “ЕС во имя молодежи - навыки для будущего”, финансируемой армянским представительством организации “Save the Children International”.

В ходе обсуждения в Министерстве НОКС были подведены итоги пилотной программы. Начальник управления общего образования Министерства образования и науки Армении Ашот Аршакян отметил, что содействие профессиональной ориентации является важным компонентом образования и воспитания. “В нынешний период быстро меняющихся профессий дальнейшее эффективное планирование образования без профессиональной ориентации и построения карьеры невозможно. Мы придаем особую важность внедрению профессиональных центров в школах и планируем после подведения итогов и анализа расширить эту программу, внедряя подобные центры во все школы. Бывает, что выбрав профессию, люди понимают, что ошиблись. Ученик еще в школе должен знать, какие есть профессии, какую профессию он может выбрать”, - отметил А. Аршакян.

В ходе обсуждения было представлено исследование “Оценка клубов профессиональной ориентации в целевых школах”, проведенное организацией “Save the Children International”. В указанных 10 школах с целью формирования клубов профориентации был осуществлен ремонт классов, были предоставлены мебель и техника, и была проведена переподготовка преподавателей.

Согласно исследованию, преподавание профессиональной ориентации по 5-балльной системе учителя оценили в 4,5 балла, директора - в 5 баллов, в качестве обоснования отметив, что этот курс важен для планирования дальнейшей профессиональной карьеры учащихся. В выборе профессии, учащиеся придают большое значение: самопознанию, выявлению своих сильных и слабых сторон, своим способностям, желаниям и интересам.

Подходы различны в вопросе, когда нужно начать планирование непрерывности образования и предварительную профессиональную ориентацию. Для полного внедрения курса профессиональной ориентации в общеобразовательную систему было отмечено значение компонента финансирования и эффективности преподавания.