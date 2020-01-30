Арам Тананян назначен таможенным атташе Армении в Верхнем Ларсе

На должность таможенного атташе Армении на единственном сухопутном пути, связывающем Армению с Россией - КПП Верхний Ларс на границе Грузия-Россия назначен Арам Тананян. Как передает «Арменпресс», решение о назначении Арама Тананяна было принято на заседании правительства 30 января.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что таможенный атташе будет работать на КПП Верхний Ларс. “Пусть не создается впечатление, что он будет работать в Москве. Он будет работать возле Верхнего Ларса”, - сказал премьер.

Председатель Комитета государственных доходов РА Давид Ананян сообщил, что Арам Тананян с 2018 года занимает должность советника председателя КГД РА, долгие годы работал в системе государственного управления, в частности, занимая руководящие должности в аппарате Совета национальной безопасности, в спасательной службе управления по чрезвычайным ситуациям РА.

После заседания правительства Арам Тананян имел беседу с журналистами. Он отметил, что его полномочия пока окончательно не установлены, однако добавил, что КГД принял 5-летнюю стратегию развития. “Вы видели, какие изменения произошли в нашей системе за последние 1.5 года. Наша система призвана обеспечить весь оборот страны. И на этом фоне мы сейчас разворачиваемся и на север, поскольку через Ларс проходит один из наших основных транспортных путей, по которому мы поддерживаем связь с территорией ЕАЭС” - сказал он.

В настоящее время проблемы, возникающие в Верхнем Ларсе, решаются заочно, по телефону, по различным средствам связи. “Сейчас будет возможность обсуждать все проблемы на месте, пытаясь дать им решения, которые будут быстрыми, оперативными и обоснованными”.

По его словам, его первой задачей будет понять, какова ситуация на данный момент и какие шаги необходимо предпринять для улучшения ситуации в соответствии с задачами, поставленными руководством Армении.