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Франция ратифицировала подписанный с Арменией Протокол о реадмиссии

Франция ратифицировала подписанный с Арменией Протокол о реадмиссии

Франция ратифицировала Протокол о реализации Соглашения между Арменией и ЕС о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Миграционная служба Франции. “Франция ратифицировала применяемый протокол, подписанный 19 апреля 2013 года в Брюсселе о Соглашении между правительствами Армении и Франции О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, подписанном 27 октября в Париже”, - говорится в сообщении структуры.

Как сообщает пресс-служба миграционной службы Армении, протокол определяет технические детали, сроки реадмиссионного процесса, формат сотрудничества. Армения ратифицировала его 14 сентября 2017 года.




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БелТА

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