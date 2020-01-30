ЦБ Армении на валютном рынке осуществил покупку 15 млн долларов: премьер-министр РА
13:26, 30 Январь, 2020
Центральный банк Армении 30 января на валютном рынке осуществил покупку $ 15 млн.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
“Таким образом, объем сумма приобретенных в этом году на валютном рынке долларов достигла 20 млн. Это свидетельствует о том, что большой приток иностранной валюты в Армению продолжается. Это означает, что мы начали хороший экономический год”, - отметил Никол Пашинян.