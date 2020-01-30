Слухи о пересмотре деятельности банка в Армении “HSBC Армения” считает спекуляцией

Банк “HSBC Армения” информацию о пересмотре деятельности группы HSBC в стране считает спекуляцией.

“Мы не реагируем на спекуляции”, - сказала в беседе с «Арменпресс» руководитель отдела коммуникации ЗАО “HSBC Армения” Диана Газиян.

Агентство “Reuters” со ссылкой на свои источники опубликовало информацию о том, что HSBC, исходя из опасений относительно нестабильной валюты и экономической перспективы страны, намерен продать свой банковский бизнес в Турции, банк может продать или сократить свой бизнес также и в Армении, Греции и Омане.

Центральный банк Армении ответил на информацию о пересмотре деятельности группы HSBC в Армении.

“Относительно информации, опубликованной 29 января сего года агентством Reuters.com о том, что группа HSBC обсуждает пересмотр своей деятельности в Республике Армения.

Отмечаем, что во время периодических встреч председателя ЦБ РА и руководства группы HSBC всегда высоко отмечалось присутствие банка и его вовлеченность в финансовую систему РА. Более того, деятельность банка в Армении оценивается как “история успеха”. Добавим также, что банк “HSBC Армения” обратился в ЦБ Армении, как в регулирующий орган, для регистрации нового директора, который приступит к руководству банка с марта”, - как передает Арменпресс, говорится в сообщении ЦБ.