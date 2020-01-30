В Министерстве окружающей среды обсудили вопросы, связанные с изменением климата

В контексте программы “ЕС для климата” Министерство окружающей среды организовало круглый стол-обсуждение. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства окружающей среды РА, в повестке дня был вопрос осуществления действий на национальном уровне.

Обсуждение вела заместитель министра окружающей среды Ирина Капланян. В обсуждении приняли участие заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Акоп Варданян, постоянный представитель Программы развития ООН в Армении Михаэла Стокоска, заместитель директора Офиса содействия партнерству инвестиций на национальном уровне Ромео Бертолини, представители заинтересованных структур, других международных организаций и эксперты.

Цель встречи - представить современный процесс обновления, стратегию и амбиции правительства по доработке инвестиций, установленных на национальном уровне.

Участников приветствовала заместитель министра окружающей среды Ирина Капланян. Заместитель министра коснулась обязательств, взятых в рамках Парижского соглашения, в частности, программ и мероприятий, направленных на смягчение и адаптацию климата, институциональных систем, а также и других проблем, связанных с финансированием. Ирина Капланян в своей речи отметила также и значение совместных программ с партнерами ЕС, подчеркнув необходимость углубления сотрудничества.