Из галереи в центре Стокгольма похитили более десяти работ Дали

Более десяти бронзовых скульптур работы Сальвадора Дали похитили в ночь на четверг из галереи в центре Стокгольма. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Dagens Nyheter.

По словам владельца галереи Couleur Педера Энстрёма (Peder Enström), неизвестные проникли в здание, где проходила выставка, и похитили 10 или 12 работ знаменитого художника. Скульптуры оцениваются в 200-500 тысяч крон (20-50 тысяч евро).

"Общая стоимость похищенного составляет порядка 3-4 миллионов крон (примерно 300-400 тысяч евро)", - рассказал Энстрём.

Пропажа была обнаружена около 4 часов утра. Полиция начала расследование.