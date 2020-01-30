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Из галереи в центре Стокгольма похитили более десяти работ Дали

Из галереи в центре Стокгольма похитили более десяти работ Дали

Более десяти бронзовых скульптур работы Сальвадора Дали похитили в ночь на четверг из галереи в центре Стокгольма. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Dagens Nyheter.

По словам владельца галереи Couleur Педера Энстрёма (Peder Enström), неизвестные проникли в здание, где проходила выставка, и похитили 10 или 12 работ знаменитого художника. Скульптуры оцениваются в 200-500 тысяч крон (20-50 тысяч евро).

"Общая стоимость похищенного составляет порядка 3-4 миллионов крон (примерно 300-400 тысяч евро)", - рассказал Энстрём.

Пропажа была обнаружена около 4 часов утра. Полиция начала расследование.

 

 




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БелТА

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