Среди пассажиров, прибывающих из Китая в Армению, не обнаружено людей с повышенной температурой

На пропускных пунктах государственной границы Армении в последние дни не было зафиксировано ни одного случая с симптомами, характерными коронавирусу. Среди пассажиров, прибывающих из Китая в Армению, не обнаружено людей с температурой. Как сообщили «Арменпресс» в Инспекции по здравоохранению и труду МЗ Армении, руководитель органа Акоп Авакян посетил пограничный пропускной пункт аэропорта “Звартноц”, ознакомился с усиленными работами по контролю над пассажиропотоком. Для уточнения ситуации и предпринимаемых мер есть постоянная связь и с другими пограничными пропускными пунктами.

С целью охраны общественного здоровья пассажирам из неблагоприятных с точки зрения эпидемиологии стран, в частности из Китая, по прибытии в Армению предоставляются адресные карты места проживания. Они заполняются в самолетах и по прибытии передаются персоналу медико-санитарных контрольных пунктов Инспекционного органа здравоохранения и труда.

Лица, въезжающие в страну, со всеми своими вопросами могут обратиться к медперсоналу контрольно-пропускных пунктов ППС, расположенных во всех пограничных пунктах.

Пограничные медико-санитарные контрольные пункты Инспекционного органа здравоохранения и труда на всех воздушных и наземных пограничных пунктах осуществляют постоянный контроль над прибывающими в Армению пассажирами (в том числе и транзитниками), проводя опрос, дистанционную электронную термометрию, в случае необходимости и организацию медицинской помощи с целью снижения риска распространения данной инфекции.

Инспекционный орган здравоохранения и труда, Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел РА и Комитет гражданской авиации РА для исключения возможного проникновения в Армению новой коронавирусной инфекции сотрудничают, следя за информацией международных организаций, в частности, Всемирной Организации Здравоохранения.

Откликнувшись на призыв МИД Армении, с посольством Армении в Китае связались около 400 граждан Армении, находящихся или проживающих в этой стране. Ни у кого из них нет проблем со здоровьем.

Для предотвращения проникновения в Республику Армения зафиксированного в Китае нового коронавируса (2019-nCoV) Инспекционный орган здравоохранения и труда Армении предпринял ряд шагов.

Пограничные медико-санитарные контрольные пункты Инспекционного органа осуществляют постоянный контроль за прибывающими в Армению лицами, осуществляют автоматическую стационарную термометрию и внешний осмотр всех лиц, пересекающих воздушную и сухопутную границу. В случае обнаружения у лица, пересекшего границу РА, повышенной температуры и других клинических симптомы, характерных для инфекционных заболеваний, сотрудники Инспекционного органа с целью ограничения общения с экипажем и другими пассажирами изолируют данного пассажира. Фиксируются данные о нем для их передачи в поликлинику по месту регистрации или жительства с целью осуществления его дальнейшего ведения.

Министерством здравоохранения на пограничных медико-санитарных контрольных пунктах установлены информационные плакаты, с помощью которых граждане информируются о новом вирусе и о необходимых шагах по предотвращения его проникновения в Республику Армения. В частности, при планировании международных поездок необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в данной стране, при наличии явлений гриппа обращаться к врачу, не заниматься самолечением, по возвращении из Китая при симптомах, характерных для заболеваний гриппом, обращаться за медицинской помощью, указывая на пребывание в этой стране.