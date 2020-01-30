Армения вводит безвизовый режим для граждан Сербии

Правительство Армении одобрило проект решения о введении безвизового режима для граждан Республики Сербия.

Как передает «Арменпресс», замминистра ИД Армении Авет Адонц отметил, что 25 октября правительство Сербии приняло одностороннее решение об отмене визового режима для граждан Армении с обычными паспортами. Решение вступило в силу со 2 ноября.

“Граждане Армении могут пребывать на территории Сербии без виз максимум 90 дней в течение 180 дней. Исходя из принципа взаимности, возникла необходимость освободить и граждан Сербии от требования въездной визы в Армению. В результате принятия проекта для граждан Сербии будет введен режим безвизового въезда в Армению. Данное решение вступает в силу на десятый день после его официального опубликования”, - сказал Адонц.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил важность принятия этого решения. Хорошее решение и хорошая тенденция - отменять визовые режимы с разными странами, это хорошая направленность для нашей страны”, - отметил Никол Пашинян. В ответ на вопрос премьер-министра, Авет Адонц отметил, что в настоящее время безвизовый режим осуществляется с 63 странами.

Приоритетом для МИД Армении остается начало переговоров с ЕС о безвизовом режиме.