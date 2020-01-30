Национальный институт здравоохранения присоединяется к Республиканской научно- медицинской библиотеке

По решению правительства уставной капитал Национального института здравоохранения МЗ РА им. академика С. Авдалбекяна уменьшается и он соединяется с ГНКО “Республиканская научно-медицинская библиотека” МЗ РА.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию, ГНКО “Республиканская научно-медицинская библиотека” является одной из ведущих библиотек Армении и основным центром библиографических, библиотечных и информационных услуг в области медицины. Собрание библиотеки составляет более полумиллиона экземпляров. Оно включает в себя электронные и печатные медицинские книги, журналы, рефераты, лазерные диски, аудиовизуальные материалы.

На правах безвозмездного пользования библиотеке принадлежат строение общей площадью 723.9 кв/м и территория общей площадью 24.7 кв/м. Общая занимаемая библиотекой территория составляет 2728 кв/м. Библиотека находится по адресу г. Ереван, Рубинянца 29/3.

Библиотека как фундаментальная библиотека в области здравоохранения была основана в 1939 году. Основными функциями библиотеки являются предоставление врачам информационных услуг посредством традиционных и современных систем, автоматизация обработки документов и поиска информации, координация сети медицинских библиотек, а также развитие профессиональных навыков медицинских библиотекарей. С 1951 г. библиотека координирует сеть медицинских библиотек, которая включает библиотеки высших и средних учебных заведений, больниц и медицинских организаций страны.

Назначение Национального института здравоохранения им. академика С. Авдалбекяна в основном состоит в подготовке медицинских клинических руководств, разработке, внедрении и контроле механизмов структурного и финансово-технического обеспечения, сборе информации с целью эффективной оценки деятельности системы здравоохранения, подготовке национальных докладов, сборе данных о кадровом потенциале здравоохранения и создании базы данных.