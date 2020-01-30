Решением президента США Дональда Трампа сформирована специальная рабочая группа по борьбе с коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом в четверг.

Группа проводит ежедневные совещания с понедельника, 27 января. Ее возглавляет министр здравоохранения Алекс Азар, который координирует свою работу с Советом национальной безопасности. В состав группы вошли эксперты из Белого дома и некоторых правительственных учреждений, включая ведущих специалистов страны по инфекционным заболеваниям.

В задачи этой структуры входит разработка мер по мониторингу ситуации и предотвращению распространения вируса, а также своевременное информирование населения о состоянии дел. Белый дом отметил, что по состоянию на сегодняшний день "уровень риска распространения инфекции в Соединенных Штатах остается низким".