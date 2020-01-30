Национальный центр по борьбе с туберкулезом переименован в Национальный центр пульмонологии

По решению правительства ГНКО “Национальный центр по борьбе с туберкулезом” переименован в ГНКО “Национальный центр пульмонологии”.

Как сообщает «Арменпресс», необходимость принятия данного правового акта обусловлена необходимостью приведения названия ГНКО “Национальный центр по борьбе с туберкулезом” в соответствие с фактической деятельностью организации.

С момента основания Национального центра по борьбе с туберкулезом как в больничных, так и в амбулаторных условиях с целью дифференциации туберкулеза от других заболеваний исследуются и лечатся пациенты с различными легочными поражениями. В результате обнаруживаются обструктивные и необструктивные бронхиты, бактериальные, грибковые и другие пневмонии, тромбоэмболические, системные, опухолевые и паразитарные поражения.

Резко сократилось также число пациентов с туберкулезом, проходящих лечение в организации (в первом полугодии 2019 года среднемесячная численность составила 54 пациента).

В республике планируется проводить стационарное противотуберкулезное лечение, максимально приблизив его к населенному пункту пациента, то есть под контролем участкового физиатора.

В организации уже около 7 месяцев внедрены платные услуги, в рамках которых пациенты с многочисленными легочными поражениями получают консультации, проводится ряд лабораторных инструментальных исследований.

За указанный период было обследовано около 7500 пациентов. Параллельно этому было и множество случаев, когда пациенты с туберкулезным поражением нуждались в госпитализации, что было невозможно осуществить в рамках платных услуг из-за отсутствия ряда правовых оснований, в том числе и названия учреждения.

У пациентов диагноз “туберкулез” вызывает опасения и некоторый страх, что сказывается на посетителях организации.