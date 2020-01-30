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Мадонна возобновила мировое турне после отмены ряда выступлений

Мадонна возобновила мировое турне после отмены ряда выступлений

Американская певица Мадонна возобновила мировое турне в Лондоне в поддержку студийного альбома Madame X после отмены ряда концертов, в том числе в Майами-Бич, Бостоне и Лиссабоне и 27 января в британской столице из-за проблем со здоровьем. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг вещательная корпорация BBC.

Ранее было объявлено, что европейская часть турне должна была начаться 12 января в Португалии и завершится 11 марта во Франции. Певица поведала на одном из концертов, что перенесла травму колена, порвала связку и поэтому испытывала невыносимые боли. Возвращение 61-летней поп-звезды состоялось в среду в столичном зале "Палладиум", вмещающем всего 2 тыс. 286 человек. Продолжавшееся два с половиной часа выступление певица провела с бандажом на колене.

В Лондоне запланировано проведение еще 13 концертов певицы.

 




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