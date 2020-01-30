Франция - один из гарантов мирных переговоров по урегулированию карабахского конфликта: Макрон

Франция - один из главных гарантов продолжения мирных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

“Франция играет свою роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и является одним из главных гарантов продолжения мирных переговоров”, - сказал Макрон.

Он отметил, что находится в контакте и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и подчеркнул, что одним из важных шагов по снижению напряженности является обеспечение оперативной связи между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.

“Франция просто обязана быть рядом с Арменией, учитывая демократию, созданную силами очень молодого государства тысячелетней нации, и те успехи, которые сейчас имеются благодаря произошедшей революции”, - подчеркнул президент Франции.

В начале ежегодного ужина Координационного совета армянских организаций Франции присутствующие минутой молчания почтили память бывшего президента Франции Жака Ширака.

В качестве почетного гостя в мероприятии принял участие также и известный турецкий историк Танер Акчам, который признал Геноцид армян.