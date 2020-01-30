Сотрудниками СБ ”Звартноца” было обнаружено оружие и сумма, равная 28 тысячам долларов США

Сотрудники Службы авиационной безопасности Международного аэропорта “Звартноц” в течение 2019 года обнаружили 1 оружие, 111 патронов, в контролируемых и особо контролируемых зонах были обнаружены 1824 предмета, в том числе и сумма денег, равная 28 тысячам долларов США, драгоценные и полудрагоценные украшения, документы и другие личные вещи, было предотвращено 3 случая кражи.

Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения Международного аэропорта “Звартноц” на своей странице в Facebook.

“Подчеркивая важность услуг, предоставляемых каждым сотрудником аэропорта, и особенно роль сотрудников авиационной безопасности в безопасной и бесперебойной работе аэропорта, мы хотим поблагодарить последних за надлежащую и ответственную работу, проделанную в течение всего года.

Наших пассажиров призываем быть более внимательными к своим личным вещам, воздерживаться от попыток транспортировки запрещенных предметов или материалов и создавать проблемы для других пассажиров”, - говорится в сообщении.