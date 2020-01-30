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СМИ: Южная Корея предоставит Китаю $5 млн на борьбу с коронавирусом

СМИ: Южная Корея предоставит Китаю $5 млн на борьбу с коронавирусом

Правительство Республики Корея приняло в четверг решение выделить Китаю в качестве помощи на борьбу с распространением нового коронавируса $5 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Yonhap, пока не приводя дополнительных подробностей.

Во вторник сообщалось, что Сеул предложил предоставить Пекину средства индивидуальной защиты и гигиены, в том числе 2 млн медицинских масок, в связи с распространением пневмонии нового типа. Кроме того, южнокорейские власти сообщили о намерении передать китайской стороне 100 тыс. защитных костюмов и очков.

 

 




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БелТА

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