Boeing впервые за 12 лет объявил о чистом годовом убытке в размере $636 млн

Чистый убыток американской корпорации Boeing в 2019 году составил $636 млн против чистой прибыли в размере $10,46 млрд, зафиксированной в 2018 году. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в среду отчете компании за четвертый квартал прошлого года.

Согласно отчету, годовая выручка компании составила $76,559 млрд, сократившись на 24% по сравнению со 101,127 млрд долларов годом ранее. Операционные убытки достигли 1,975 млрд долларов в прошлом году, а в позапрошлом году доходы превысили расходы на $11,987 млрд. При этом портфель невыполненных заказов, включая более 5,4 тыс. пассажирских самолетов, составляет $463 млрд.

Boeing понес убытки в годовом исчислении впервые с 1997 года, отмечает телеканал CNBC.