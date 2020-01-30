Ни одна большая история не строится на основе отрицания: Макрон о признании Геноцида армян

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции, в ходе которого он выступил с речью.

Как передает «Арменпресс», в своем выступлении президент Франции коснулся процесса международного признания Геноцида армян, подчеркнув, что Франция уже 19 лет вовлечена в это дело.

“Борьба, которую армяне ведут за признание геноцида, является также борьбой против умалчивания и забвения.

В вопросе истины существует братство между армянским и французским народами”, - сказал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что Турция заложила в основу своей политики ревизионизм. “Никакая большая история не складывается на основе лжи, отрицания и ревизионизма”, - отметил Макрон.

В начале ежегодного ужина Координационного совета армянских организаций Франции присутствующие минутой молчания почтили память бывшего президента Франции Жака Ширака.

В качестве почетного гостя в мероприятии принял участие также и известный турецкий историк Танер Акчам, который признал Геноцид армян.