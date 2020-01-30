Вопрос сексуального насилия над мальчиком в центре внимания омбудсмена Армении

Вопрос о сексуальном насилии в отношении 10-летнего мальчика находится в центре внимания омбудсмена

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян.

29 января омбудсмен по своей инициативе принял вовлеченного в дело адвоката, ребенка и его мать.

“Защитник прав человека провел отдельные беседы как с ребенком, так и с его мамой. Вопрос будет находиться в центре внимания омбудсмена. Записи будут направлены в полицию, Следственный комитет и другие компетентные органы”, - написал Татоян.

Согласно распространенной в СМИ информации, жительница Еревана Аида А. утверждает, что ее 10-летний сын регулярно подвергался сексуальному насилию.

Мать уверена, что изнасилование сына организовали бабушка ребенка - ее мать и отец ребенка. Уголовное дело, возбужденное в 2016 году, было прекращено. Уголовное дело, возбужденное на этот раз, находится на стадии предварительного следствия.