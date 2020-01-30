На общественное обсуждение представлен проект о создании Антикоррупционного комитета

Министерство юстиции представило на общественное обсуждение проект о создании Антикоррупционного комитета - специализированного органа по расследованию преступлений коррупционного характера.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на единый сайт публикаций проектов правовых актов e-draft, 20 ноября 2019 года была сформирована первая из составляющих институциональной системы в борьбе с коррупцией - Комиссия по предотвращению коррупции.

Для обеспечения эффективности действий, направленных на борьбу с коррупцией, параллельно становлению и деятельности комиссии необходимо было обеспечить также и наличие специализированного органа, наделенного функцией раскрытия коррупционных преступлений и гарантиями независимости.

“В настоящее время предварительное следствие по уголовным делам в Армении проводят следователи Следственного комитета РА, Специальной следственной службы РА, Службы национальной безопасности, налоговых и таможенных органов. То есть, расследование коррупционных преступлений не ведется одним органом, в то время как эффективность расследования коррупционных преступлений может быть гарантирована только в том случае, когда эта функция возложена на один специализированный орган, тем самым обеспечивая организацию расследования по единым критериям”, - отмечено в проекте.

Согласно проекту, такие органы должны быть независимыми, воздерживаться от ненужного воздействия, иметь надлежащие материально-технические условия, а сотрудники должны иметь высокую квалификацию.