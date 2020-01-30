Грета Тунберг станет товарным знаком

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников. Как передает Арменпресс, об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Это действие нужно для защиты движения и его деятельности», — рассказала Тунберг, добавив, что зачастую ее имя и название движения Fridays For Future (школьные забастовки за климат, проходящие по всему миру) стали использовать неправомерно, в том числе и в коммерческих целях без ее согласия.

Она также рассказала о случаях, когда люди представляются Гретой Тунберг, чтобы общаться с высокопоставленными лицами, политиками, СМИ и деятелями искусства.