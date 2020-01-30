Нет цели ликвидации медицинского центра Масиса: Министерство здравоохранения

Министерство здравоохранения РА коснулось сведений о закрытии медицинского центра Масиса.

“Нет цели ликвидации медицинского центра Масиса. Более того, на выделенные правительством средства в настоящее время разрабатывается проектно-сметный пакет строительства нового медицинского центра”, - говорится в сообщении министерства.