ЦБ Армении ответил на информацию о пересмотре деятельности группы HSBC в Армении

Центральный банк Армении ответил на информацию о пересмотре деятельности группы HSBC в Армении.

“Относительно информации, опубликованной 29 января сего года агентством Reuters.com о том, что группа HSBC обсуждает пересмотр своей деятельности в Республике Армения.

Отмечаем, что во время периодических встреч председателя ЦБ РА и руководства группы HSBC всегда высоко отмечалось присутствие банка и его вовлеченность в финансовую систему РА. Более того, деятельность банка в Армении оценивается как “история успеха”. Добавим также, что банк “HSBC Армения” обратился в ЦБ Армении, как в регулирующий орган, для регистрации нового директора, который приступит к руководству банка с марта”, - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении ЦБ.