Белый дом пытается задержать возможную публикацию книги Болтона

Белый дом предпринял в среду попытку задержать возможные показания на процессе по импичменту и публикацию книги экс-советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что в неопубликованной книге экс-советника есть "значительное количество засекреченной информации". Письмо Найт опубликовал телеканал MSNBC.

Белый дом заявил, что разглашение секретной информации может повредить безопасности страны.

Болтон может стать ключевым свидетелем на процессе по импичменту в сенате. Ранее в прессу просочились подробности книги Болтона, где он говорит, что Трамп действительно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее политических услуг в виде расследования против своего политического противника — Джо Байдена.