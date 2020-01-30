США направляют экспертов в Китай для борьбы с коронавирусом

США направляют в Китай для борьбы с коронавирусом экспертов из своего санитарного ведомства - Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC), сообщил журналистам в среду ведущий экономический советник президента США Ларри Кадлоу.

"Мы посылаем к ним на помощь наших лучших экспертов из CDC. Китайцы пригласили нас", - сказал Кадлоу. Он не уточнил, сколько экспертов будут направлены и произошло ли это или произойдет в будущем.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.