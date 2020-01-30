Китай выделил $3,96 млрд на борьбу с коронавирусом

Финансовые ведомства Китая на всех уровнях выделили в общей сложности 27,3 млрд юаней (порядка $3,96 млрд) на борьбу с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Министерства финансов КНР.

"Финансовые ведомства на всех уровнях активно поддерживают усилия по профилактике и борьбе с эпидемией [пневмонии, вызванной коронавирусом]. По состоянию на 17:00 (по местному времени, 12:00 мск - прим. ТАСС) 29 января на борьбу со вспышкой заболевания было выделено на всех уровнях в общей сложности 27,3 млрд юаней", - указывается в тексте.

К четвергу общее число зараженных новым коронавирусом в КНР достигло 7711, 170 человек умерли.