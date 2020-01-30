Первая ракетка мира выбыла из Открытого чемпионата Австралии

Первая ракетка мира в женском теннисе выбыла из Открытого чемпионата Австралии.

Как передает «Арменпресс», в полуфинале Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне Эшли Барти встретилась с представительницей США Софией Кенин. В матче, длившемся 1 час 46 минут, Кенин победила в двух сетах со счетом 7:6, 7:5.

В турнире “Большого шлема” - Открытом чемпионате Австралии, первом в этом году, в мужском и женском одиночном разряде принимают участие по 128 теннисистов. Австралийский Мельбурнский турнир с 1905 года проводится уже в 107 раз. Действующий чемпион в мужском одиночном разряде “Australian Open” - Новак Джокович, в женском одиночном разряде - Наоми Осака.