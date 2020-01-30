Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в пятницу будет отмечать выход Великобритании из ЕС и отнесется к этому событию "уважительно", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я буду делать то же, что и все остальные, я с достоинством проведу выход из Евросоюза. Я буду отмечать это событие настолько уважительно, насколько это возможно, учитывая масштабы события", - приводят британские СМИ слова Джонсона. Также он пообещал при этом помнить о том, что в данном случае нужно не обидеть ни сторонников, ни противников Brexit.

Премьер отметил, что Brexit станет великим моментом для Великобритании, а также «моментом надежды и новых возможностей».

29 января депутаты Европарламента одобрили соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Финальным шагом станет одобрение Совета ЕС в четверг, 30 января.

Великобритания официально покинет Евросоюз 31 января в 23:00 по Гринвичу (02:00 по московскому времени 1 февраля).