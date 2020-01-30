Число смертей из-за нового коронавируса в Китае выросло до 170

Количество заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае увеличилось до 7711 человек, число летальных исходов достигло 170. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в четверг сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Только в среду в Китае удалось установить 1737 новых случаев заражения коронавирусом и 38 летальных исходов.По данным Reuters, не менее 162 человек умерли в провинции Хубэй по состоянию на вечер среды. Отмечается, что в провинции за сутки число жертв увеличилось на 37 человек, а общее число инфицированных - более чем на тысячу, составив около 4,5 тыс. человек.

К четвергу число предполагаемых случаев заболевания в КНР достигло 12 167. Не менее 88 693 человек имели тесный контакт с зараженными, из них 81 947 находятся под медицинским наблюдением.