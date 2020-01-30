Цены на цветные металлы - 29-01-20

ЛОНДОН, 30 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 29 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.96% и составила 1748.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.48% и составила 5723.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.05% и составила 1881.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.20% и составила 12720.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.81% и составила 16300.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.56% и составила 2243.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.29% и составила 22928.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.76% и составила 33000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.