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В Женеве завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

В Женеве завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

В Женеве завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча также продолжится 30 января. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Согласно принятой традиции, по итогам встречи будет опубликован пресс-релиз. Как мы уже отмечали, на встрече затрагивается широкий круг вопросов, связанных с процессом мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отметила Нагдалян.




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БелТА

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