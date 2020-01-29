В Женеве завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Встреча также продолжится 30 января. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Согласно принятой традиции, по итогам встречи будет опубликован пресс-релиз. Как мы уже отмечали, на встрече затрагивается широкий круг вопросов, связанных с процессом мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отметила Нагдалян.