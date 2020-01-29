Член парламентской фракции «Мой шаг» Владимир Варданян избран председателем подкомиссии ПАСЕ по правам человека. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Рубен Рубинян.