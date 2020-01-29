Владимир Варданян избран председателем подкомиссии ПАСЕ по правам человека
Член парламентской фракции «Мой шаг» Владимир Варданян избран председателем подкомиссии ПАСЕ по правам человека. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Рубен Рубинян.
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