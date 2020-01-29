Для меня большая честь быть лучшим игроком своей страны: Генрих Мхитарян

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян считает честью быть признанным лучшим игроком страны в девятый раз.

Как сообщает Арменпресс, Мхитарян написал на своей странице в Facebook: «Для меня большая честь быть лучшим игроком своей страны уже в девятый раз. Спасибо всем голосовавшим».

Напомним, что Федерация футбола Армении подвела итоги голосования в номинации “Лучший футболист года”. Со 109 очками лучшим футболистом признан капитан сборной Армении и полузащитник итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян, который удостаивается этого звания уже в 9-й раз.

На втором месте с 104 очками нападающий сборной Армении и немецкого “Хоффенхайма” Саркис Адамян.

На третьем месте с 61 очками нападающий сборной Армении и казахстанского клуба “Астана” Тигран Барсегян.