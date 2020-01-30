Газета “Айастани Анрапетутюн”: “Наша Родина” на передовой нашей Родины

Армянская армия состоит не только из подразделений Вооруженных сил. Это коллективная целостность нашего народа, тянущаяся от каждого населенного пункта до передовой. На каждый выстрел в ее сторону реагирует по всей Армении.

Такое мнение выразил бывший военнослужащий легендарной 5-й бригады Вооруженных сил Армении, директор Института литературы НАН РА, доктор филологических наук Вардан Деврикян. “Трудно сказать, в какой степени принадлежат всем нам любые сегодняшние победы и успех нашей армии, но, безусловно, каждый промах, каждый переход противника через передовую, каждый выстрел, произведенный в нашу сторону, является позиционным отражением упущения нашей коллективной воли и ненадлежащего осознания стоящих перед нашей страной приоритетов”.

По воле судьбы история первых лет формирования армянской армии стала также историей ее жизни тех лет. По словам Деврикяна очевидцу тех событий писать о предшествующих и последующих годах формирования армянской армии, означает писать о всех военных годах, во все времена и во время лета и во время зимы, о всех переездах, о том, как проезжать по горным тропам и спускаться в ущелья, о взорванных мостах и построенных оборонительных позициях, о солдатах, идущих вперед с этих позиций, о погибших и раненых, о медсестрах и лечащих врачах, доставляющих их на тыловую линию, о водителях, обеспечивающих военно-техническую, о летчиках, прорвавших лачинскую блокаду Арцаха, и, наконец, о героях, перенесших все это и живущих верой и ожиданием победы нашего народа. “Обо всех тех, кто в годы войны не покинули Ереван и Степанакерт, Республику Армения и Арцах, и своим пребыванием на родине неуклонный путь к независимости Армении и Арцаха сделали реальностью”.

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