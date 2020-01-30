Газета “Айастани Анрапетутюн”: Родная земля, наш дом останутся неприступными

“В начале апреля 2016 года я с добровольцами из Кашатаха был на передовой. В воинской части я встретил танкистов. Командир роты, старший лейтенант Г. Акопян с 2008 года служил на этой территории, однако в боях такого масштаба он еще не участвовал. Он сказал, что потерял 3 солдат - Мишу Агаджаняна из Апарана, Артака Петросяна из Ташира и Давида Айрапетяна из села Золакар Гегаркуникской области. Погибшие были из разных групп. Рота нанесла врагу большие потери - 4 бронемашины, 3 танка и много тел аскяров. На вопрос, что он чувствовал в ходе боя, командир ответил, что выполнял задачу и всегда был готов вести вперед своего железного коня.

Сержант Артем Мкртчян из Астхашена Аскеранского района отметил, что в ходе боя он думал только об одном: сбить как много больше бронетехники противника и больше аскяров. В воинской части ждали, чтобы добровольческие отряды получили оружие и поднялись бы на позиции. Здесь была группа из Карин така во главе с бывшими ополченцами, их сыновьями, старостой Мхитаром Арушаняном. 26 января 1992 года была героическая битва под Карин таком, в ходе которой в числе более 20 погибших храбрецов был также и командир Вагаршак Арушанян. Командиром нового боевого отряда был сын Вагаршака. Каринтакцы, которые еще в первые годы Арцахской войны подтвердили, что они – героический народ, и в этот раз пришли на северную границу Родины”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.